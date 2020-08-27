ЕС и Канада призвали Лукашенко согласиться на посредничество ОБСЕ

Европейский Союз и Канада призвали власти Беларуси согласиться на посредничество Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для разрешения политического кризиса в странепризвали власти Беларуси к национальному диалогу.

Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, сообщает сайт ЕС.

"Как друзья народа Беларуси и сторонники суверенитета и независимости Республики Беларусь, мы поддерживаем стремление граждан к демократическим переменам", - говорится в заявлении.

Боррель и Шампань заявили, что массовые демонстрации в Минске и по всей стране 23 августа должны были дать понять властям, что сейчас необходимо срочно начать открытый и конструктивный национальный диалог, чтобы "найти путь вперед для Беларуси".

"Мы четко и неоднократно выражали нашу позицию относительно проведения президентских выборов 9 августа в Беларуси и их последствий. Президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - отметили дипломаты.

Они напомнили, что Беларусь как государство-участник ОБСЕ взяла на себя обязательство проводить подлинно демократические выборы и защищать права человека и основные свободы.

"Только мирный и демократический процесс может снизить эскалацию ситуации и найти надежные решения", - подчеркивается в документе.

Боррель и Шампань заявили о поддержке предложения албанского председательства в ОБСЕ содействовать диалогу в Беларуси в процессе совместного визита действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы и будущего председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде.

"Мы призываем белорусские власти безотлагательно принять это предложение. Мы призываем все другие государства-участники ОБСЕ также поддержать это предложение", - говорится в заявлении.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и глава МИД Канадыпообещали внимательно следить за ситуацией и быть готовыми внести свой вклад в усилия по мирному урегулированию кризиса в Беларуси.

"Канада и Европейский союз будут и дальше поддерживать народ Беларуси и продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы его голос был услышан, а его права были защищены", - заявили они.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.