ЕС изменил правила авиаперевозок из-за пандемии коронавируса

Иллюстративное фото (kbp.kiev.ua)

Временно отменена система слотов в аэропортах

Европейский совет принял решение о временной приостановке действия системы слотов в аэропортах, согласно которой авиакомпании обязаны осуществлять заявленные рейсы, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с резким спадом спроса, вызванным вспышкой коронавируса и мерами по ее сдерживанию.

"Евросоюз принимает меры для временной остановки требований по соблюдению так называемых слотовых обязательств в аэропортах, обязывающие авиакомпании использовать по крайней мере 80% от заявленных слотов на взлет и посадку с целью удержать их количество на следующий год. Послы стран ЕС на заседании постоянного комитета представителей приняли мандат на переговоры с Европарламентом об отмене правила "используй или теряй" до 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно мандату, отказ будет применяться с 1 марта по 24 октября 2020 года. Он также будет применяться задним числом с 23 января по 29 февраля 2020 года для рейсов между ЕС и Китаем или Гонконгом. При этом сроки могут быть продлены.

Отметим, в связи со вспышкой коронавируса в большинстве стран Европы приостановили авиасообщение с другими странами. Кроме этого, Европейский союз закрыл границы блока на 30 дней. Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобритании.

Напомним, в мире коронавирусом заболели более 275 тысяч человек. Из них более 88 тысяч умерли. В Европе наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Италии - 47 021.