ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС змінив правила авіаперевезень через пандемію коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 09:58
ЄС змінив правила авіаперевезень через пандемію коронавірусу
Ілюстративне фото (kbp.kiev.ua)

Тимчасово скасована система слотів в аеропортах

Європейська рада прийняла рішення про тимчасове призупинення дії системи слотів в аеропортах, згідно якої авіакомпанії зобов'язані здійснювати заявлені рейси, у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це йдеться в заяві Європейської ради.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято у зв'язку з різким спадом попиту, викликаним спалахом коронавіруса та заходами щодо її стримування.

"Євросоюз приймає заходи для тимчасової зупинки вимог щодо дотримання так званих слотових зобов'язань в аеропортах, які зобов'язують авіакомпанії використовувати принаймні 80% від заявлених слотів на зліт і посадку з метою утримати їх кількість на наступний рік. Посли країн ЄС на засіданні постійного комітету представників прийняли мандат на переговори з Європарламентом про скасування правила "використовуй або втрачай" до 24 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з мандатом, відмова буде застосовуватися з 1 березня по 24 жовтня 2020 року. Він також буде застосовуватися заднім числом з 23 січня по 29 лютого 2020 року для рейсів між ЄС і Китаєм або Гонконгом. При цьому строки можуть бути продовжені.

Зазначимо, у зв'язку зі спалахом коронавіруса в більшості країн Європи призупинили авіасполучення з іншими країнами. Крім цього, Європейський союз закрив кордони блоку на 30 днів. Винятком стануть громадяни країн EFTA (Європейська асоціація вільної торгівлі входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн) і Великобританії.

Нагадаємо, в світі коронавірусом захворіли більше 275 тисяч чоловік. З них понад 88 тисяч померли. У Європі найбільша кількість випадків COVID-19 виявлено в Італії - 47 021.

Інфікований коронавірусом в Тернопільській області виявився священиком У США коронавірус виявили у працівника офісу віце-президента
Новини України ЕвросоюзавиаперевозкиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся