ЄС змінив правила авіаперевезень через пандемію коронавірусу

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Тимчасово скасована система слотів в аеропортах

Європейська рада прийняла рішення про тимчасове призупинення дії системи слотів в аеропортах, згідно якої авіакомпанії зобов'язані здійснювати заявлені рейси, у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це йдеться в заяві Європейської ради.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято у зв'язку з різким спадом попиту, викликаним спалахом коронавіруса та заходами щодо її стримування.

"Євросоюз приймає заходи для тимчасової зупинки вимог щодо дотримання так званих слотових зобов'язань в аеропортах, які зобов'язують авіакомпанії використовувати принаймні 80% від заявлених слотів на зліт і посадку з метою утримати їх кількість на наступний рік. Посли країн ЄС на засіданні постійного комітету представників прийняли мандат на переговори з Європарламентом про скасування правила "використовуй або втрачай" до 24 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з мандатом, відмова буде застосовуватися з 1 березня по 24 жовтня 2020 року. Він також буде застосовуватися заднім числом з 23 січня по 29 лютого 2020 року для рейсів між ЄС і Китаєм або Гонконгом. При цьому строки можуть бути продовжені.

Зазначимо, у зв'язку зі спалахом коронавіруса в більшості країн Європи призупинили авіасполучення з іншими країнами. Крім цього, Європейський союз закрив кордони блоку на 30 днів. Винятком стануть громадяни країн EFTA (Європейська асоціація вільної торгівлі входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн) і Великобританії.

Нагадаємо, в світі коронавірусом захворіли більше 275 тисяч чоловік. З них понад 88 тисяч померли. У Європі найбільша кількість випадків COVID-19 виявлено в Італії - 47 021.