ЕС в июне утвердит санкции против Беларуси за экстренную посадку Ryanair

Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Будет составлен список людей, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая, в результате чего задержали оппозиционнера Романа Протасевича.
Он отметил, что секторальные санкции против Беларуси, вероятнее всего, будут приняты до августа.
"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Также должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - написал Йозвяк.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta.
Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом самолет сопровождали боевые истребители.
Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".