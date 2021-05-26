ЕС в июне утвердит санкции против Беларуси за экстренную посадку Ryanair

Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Будет составлен список людей, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая, в результате чего задержали оппозиционнера Романа Протасевича.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Он отметил, что секторальные санкции против Беларуси, вероятнее всего, будут приняты до августа. "Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Также должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - написал Йозвяк.