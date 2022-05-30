ЕС исключит из шестого пакета санкций запрет на нефть, поставляемую по трубопроводу, - журналист

Шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, которые поставляются в страны-государства ЕС. Однако временно эмбарго не будет вводиться на нефть, которая поставляется по трубопроводам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Совет соглашается, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из россии в государства-члены, с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - написал он.
При этом в проекте соглашения Европейского Совета говорится о необходимости как можно скорее рассмотреть вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу.
Напомним, послы стран Европейского союза 29 мая не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.
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