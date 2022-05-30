ЄС виключить з шостого пакету санкцій заборону на нафту, що поставляється по трубопроводу, - журналіст

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії буде поширюватися на сиру нафту і нафтопродукти, які поставляються в країни-держави ЄС. Однак тимчасово ембарго не буде вводитися на нафту, яка поставляється по трубопроводах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.
"Рада погоджується, що шостий пакет санкцій проти Росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з Росії в держави-члени, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється по трубопроводу", - написав він.
При цьому в проекті угоди Європейської Ради йдеться про необхідність якомога швидше розглянути питання про тимчасове виключення для сирої нафти, що поставляється по трубопроводу.
Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу 29 травня не досягли згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії.
Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися до кінця цього місяця.
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