ЕС исключит из нового пакета санкций запрет на покупку недвижимости гражданами РФ, - Bloomberg

О том, что ЕС собирается включать пункт о запрете для граждан России и российских компаний совершать сделки с недвижимостью, Bloomberg сообщал еще в начале мае.

"Спор об условиях нефтяного эмбарго ЕС также побудил другие государства-члены искать исключения из предложенного пакета", - пишет издание.

Программа получения второго кипрского гражданства в обмен на инвестиции была популярна у россиян до ее отмены в 2020 году. За 13 лет Кипр выдал гражданство 2886 россиянам.

В начале марта Европарламент проголосовал за ограничение выдачи "золотых" виз и паспортов состоятельным инвесторам. После этого стало известно, что Кипр лишил гражданства четырех россиян, но официально их имена не раскрывались.

Напомним, сегодня стало известно, что страны ЕС не могут согласовать шестой пакет санкций против России с нефтяным эмбарго, против которого выступает ряд членов Евросоюза.

Наиболее радикальный противник эмбарго Венгрия назвала условие, при котором проголосует за ограничение поставок российской нефти.

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