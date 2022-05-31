ЄС виключить з нового пакету санкцій заборону на купівлю нерухомості громадянами РФ, - Bloomberg

Про те, що ЄС збирається включати пункт про заборону для громадян Росії і російських компаній здійснювати операції з нерухомістю, Bloomberg повідомляв ще на початку травні.

"Суперечка про умови нафтового ембарго ЄС також спонукала інші держави-члени Шукати винятки із запропонованого пакету", - пише видання.

Програма отримання другого кіпрського громадянства в обмін на інвестиції була популярна у росіян до її скасування у 2020 році. За 13 років Кіпр видав громадянство 2886 росіянам.

На початку березня Європарламент проголосував за обмеження видачі "золотих" віз і паспортів заможним інвесторам. Після цього стало відомо, що Кіпр позбавив громадянства чотирьох росіян, але офіційно їх імена не розкривалися.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що країни ЄС не можуть узгодити шостий пакет санкцій проти Росії з нафтовим ембарго, проти якого виступає низка членів Євросоюзу.

Найбільш радикальний противник ембарго Угорщина назвала умову, за якої проголосує за обмеження постачання російської нафти.

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