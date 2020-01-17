ЕС не исключает отправку солдат-миротворцев в Ливию

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает отправку солдат-миротворцев в Ливию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, Евросоюз должен быть готов помочь сохранить режим прекращения огня в Ливии.

"Если в Ливии установится перемирие, Европейский Союз должен быть готов помочь сохранению и контролю над режимом прекращения огня - возможно и отправкой солдат", - заявил Боррель.

В свою очередь, Греция уже подтвердила готовность к участию в любой миротворческой миссии в Ливии.

Напомним, ранее командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар выразил готовность к соблюдению перемирия в Ливии.

По итогам переговоров между сторонами конфликта в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве, Хафтар отказался подписывать документ о прекращении огня. Сообщалось, что командующий ЛНА взял несколько дней на обсуждение прекращения огня в Ливии.

Отметим, 19 января в Берлине состоится саммит по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН. На встречу, помимо участников конфликта международно признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и Халифы Хафтара, приглашены Соединенные Штаты, Российская Федерация, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств.