ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС инвестировал в Украину больше, чем в другую страну мира, - Могерини

Новости » Общество    10.10.2019 - 02:31
ЕС инвестировал в Украину больше, чем в другую страну мира, - Могерини
Фото: встреча Могерини и Зеленского в Нью-Йорке (europa.eu)

С 2014 года инвестиции Евросоюза в Украину составили более 15 млрд евро

Европейский союз за последние пять лет инвестировал в Украину больше, чем в любую другу страну мира. Об этом сказала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время слушаний в Европарламенте, передает пресс-лужба ведомства.

По словам Могерини, после 2014 года ЕС собрал для Украины самый большой пакет поддержки в истории содружества - более 15 миллиардов евро.

"Никакой другой партнер не вложил в Украину столько, сколько мы сделали... Наша поддержка и наше сотрудничество оказывают очень ощутимое влияние. Мы поддержали создание тысяч новых рабочих мест и помогли посредством децентрализации повысить качество услуг для граждан. Мы сопровождали реформу сектора безопасности. А два года назад мы сделали путешествие в Европейский Союз для жителей Украины проще благодаря либерализации визового режима", - подчеркнула она.

Могерини подметила, что со времени первой дискуссии Евросоюза об Украине пять лет назад наша страна прошла очень большой путь. И это стало возможным, по ее мнению, благодаря решимости граждан. Высокий представитель также напомнила, что "на протяжении всех этих лет Евросоюз всегда стоял на стороне украинского народа".

"Наше Соглашение об ассоциации, которое в настоящее время вступило в силу, является самым амбициозным соглашением, которое когда-либо было разработано Европейским союзом с любым партнером. И это уже дало впечатляющий рост, например, в нашей торговле почти на 50 процентов... И я верю, что народ Украины понимает, ценит и очень хорошо знает, насколько мы стали близки за эти годы", - заявили Могерини.

Напомним, в украинском правительстве рассчитывают до конца 2019 года конкретизировать параметры работы обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Украина рассчитывает обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года Кулеба заверил, что курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным
Новости Украины ЕвросоюзМогеринисоглашение об ассоциации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь