ЄС інвестував в Україну більше, ніж в іншу країну світу, - Могеріні

Фото: зустріч Могерини і Зеленського в Нью-Йорку (europa.eu)

З 2014 року інвестиції Євросоюзу в Україну склали понад 15 млрд євро

Європейський союз за останні п'ять років інвестував в Україну більше, ніж в одному будь-яку країну світу. Про це сказала високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час слухань у Європарламенті, передає прес-лужба відомства.

За словами Могеріні, після 2014 року ЄС зібрав для України найбільший пакет підтримки в історії співдружності - понад 15 мільярдів євро.

"Жоден інший партнер не вклав в Україну стільки, скільки ми зробили... Наша підтримка і наша співпраця надають дуже відчутний вплив. Ми підтримали створення тисяч нових робочих місць і допомогли реформою децентралізації підвищити якість послуг для громадян. Ми супроводжували реформу сектора безпеки. А два роки тому ми зробили подорож в Європейський союз для жителів України простіше завдяки лібералізації візового режиму", - підкреслила вона.

Могеріні відмітила, що з часу першої дискусії Євросоюзу про Україну п'ять років тому наша країна пройшла дуже великий шлях. І це стало можливим, на її думку, завдяки рішучості громадян. Високий представник також нагадала, що "протягом всіх цих років Євросоюз завжди стояв на боці українського народу".

"Наша Угода про асоціацію, яка в даний час набула чинності, є найбільш амбітною угодою, яку коли-небудь було розроблено Європейським союзом з будь-яким партнером. І це вже дало вражаюче зростання, наприклад, в нашій торгівлі майже на 50 відсотків... І я вірю, що народ України розуміє, цінує і дуже добре знає, наскільки ми стали близькі за ці роки", - заявили Могеріні.

Нагадаємо, в українському уряді розраховують до кінця 2019 року конкретизувати параметри роботи оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС.