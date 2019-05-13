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ЕС инициирует против Румынии санкции

Новости » Политика    13.05.2019 - 14:41
ЕС инициирует против Румынии санкции
Иллюстративное фото (occrp.org)

Если Румыния ослабит законодательство о борьбе с коррупцией, Брюссель предпримет санкции

Если Румыния ослабит законодательство о борьбе с коррупцией, Брюссель предпримет процедуры применения санкций в отношении Бухареста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, Европейская комиссия выразила правительству Румынии последнее предупреждение о возможном ослаблении румынского законодательства о борьбе с коррупцией.

По словам вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, если Бухарест в ближайшее время не введет необходимые изменения в законодательстве или предпримет шаги в борьбе с коррупцией в неправильном направлении, Еврокомиссия инициирует против Румынии дисциплинарную процедуру из-за угрозы взрыва румынским правительством европейских ценностей.

Поводом для обращения в Бухарест стал закон, принятый в апреле парламентом Румынии, предусматривающий сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности за коррупцию, а также ослабление наказаний за коррупционные преступления.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис намерен провести в стране 26 мая референдум "по проблемам в области правосудия".

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