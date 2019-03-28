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Президент Румынии намерен провести референдум "по проблемам правосудия"

Новости » Политика    28.03.2019 - 23:54
Президент Румынии намерен провести референдум "по проблемам правосудия"
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Клаус Йоханнис выступает против внесения изменений в Уголовный кодекс Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен провести в стране 26 мая референдум "по проблемам в области правосудия". Об этом глава государства сообщил в четверг, 28 марта, передает РБК-Украина со ссылкой на румынский телеканал Digi24.

Румынский президент обвинил оппозиционную Социал-демократическую партию в "нападках на правосудие", имея в виду ее намерения внести изменения в Уголовный кодекс Румынии.

"Это точно. Созовем референдум 26 мая, потому что так больше продолжаться не может. Социал-демократическая партия продолжает нападать на правосудие", - заявил Йоханнис.

В то же время президент Румынии не уточнил, как будет сформулирован вопрос, который вынесут на референдум.

Он добавил, что проблема касается национального интереса.

Напомним, в конце февраля в Бухаресте (Румыния) более 7000 человек протестовали из-за судебной реформы. Активисты блокировали движение транспорта и скандировали: "Справедливость, а не коррупция", "Судьи, не сдавайтесь", и "Позор". Еще несколько тысяч человек вышли на протесты в других городах страны.

 

 

 

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