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ЄС ініціює проти Румунії санкції через

Новини » Політика    13.05.2019 - 14:41
ЄС ініціює проти Румунії санкції через
Ілюстративне фото (occrp.org)

Якщо Румунія послабить законодавство про боротьбу з корупцією, Брюссель застосує санкції

Якщо Румунія послабить законодавство про боротьбу з корупцією, Брюссель зробить процедури застосування санкцій щодо Бухареста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Європейська комісія висловила уряду Румунії останнє попередження про можливе ослаблення румунського законодавства про боротьбу з корупцією.

За словами віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, якщо Бухарест найближчим часом не введе необхідні зміни в законодавстві або зробить кроки в боротьбі з корупцією в неправильному напрямку, Єврокомісія ініціює проти Румунії дисциплінарну процедуру через загрозу вибуху румунським урядом європейських цінностей.

Приводом для звернення в Бухарест став закон, ухвалений у квітні парламентом Румунії, який передбачає скорочення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, а також ослаблення покарань за корупційні злочини.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханнис має намір провести в країні 26 травня референдум "з проблем у сфері правосуддя".

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