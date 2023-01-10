ЄС і НАТО підписали спільну декларацію з урахуванням загроз з боку Росії і Китаю

Як зазначається у заяві Північноатлантичного альянсу, угода є офіційним визнанням зміцнення зв’язків між двома організаціями після вторгнення Росії в Україну.

"Спільна декларація спрямована на подальше зміцнення та розширення стратегічного партнерства між НАТО та ЄС, спираючись на безпрецедентний прогрес у співпраці між двома організаціями з моменту підписання попередніх декларацій у 2016-му та 2018 роках", - підкреслив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Лідери Євросоюзу Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн спільно з генсеком альянсу Столтенбергом, за їхніми словами, саме таким чином вирішили розв'язати питання зростаючої геостратегічної конкуренції, стійкості та захисту критичної інфраструктури. Вони зазначили, що до пріоритетних сфер співпраці належатимуть новітні та революційні технології, космос, наслідки зміни клімату для безпеки, іноземне втручання та маніпулювання інформацією.

"Ми сповнені рішучості вивести партнерство між НАТО та Європейським союзом на новий рівень. Спільна декларація визнає цінність більш спроможної європейської оборони, яка робить позитивний внесок у нашу безпеку і є доповненням до НАТО та сумісна з нею", - йдеться у спільній заяві.

Крім того, Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС саме у контексті зміни середовища безпеки після вторгнення Росії в Україну. Він також зазначив, що партнерство між НАТО та ЄС стане ще важливішим, коли Фінляндія та Швеція стануть повноправними членами альянсу, наголосивши що з їх вступом НАТО захищатиме 96% громадян Європейського союзу та більшу частку своєї території, ніж будь-коли раніше.