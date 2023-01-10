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ЕС и НАТО подписали совместную декларацию с учетом угроз со стороны России и Китая

Фото: НАТО и ЕС подписали совместную декларацию впервые за 5 лет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

ЕС и НАТО подписали впервые за 5 лет совместную декларацию об усилении сотрудничества против "угроз безопасности и вызовов", которые представляют Россия и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Соглашение является официальным признанием укрепления связей между двумя организациями после вторжения России в Украину.

"Совместная декларация направлена на дальнейшее укрепление и расширение стратегического партнерства между НАТО и ЕС, опираясь на беспрецедентный прогресс в сотрудничестве между двумя организациями с момента подписания предыдущих деклараций в 2016-м и 2018 годах", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Лидеры Евросоюза Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен совместно с генсеком альянса Столтенбергом, по их словам, именно таким образом договорились решить вопрос растущей геостратегической конкуренции, устойчивости и защиты критической инфраструктуры. Они отметили, что в приоритетные сферы сотрудничества будут входить новейшие и революционные технологии, космос, последствия изменения климата для безопасности, иностранное вмешательство и манипулирование информацией.

"Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и Европейским союзом на новый уровень. Совместная декларация признает ценность более состоятельной европейской обороны, которая вносит положительный вклад в нашу безопасность и является дополнением к НАТО и совместима с ней", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, Столтенберг отметил важность сотрудничества между НАТО и ЕС именно в контексте изменения среды безопасности после вторжения России в Украину. Он также отметил, что партнерство между НАТО и ЕС станет еще важнее, когда Финляндия и Швеция станут полноправными членами альянса, подчеркнув, что с их вступлением НАТО будет защищать 96% граждан Европейского союза и большую часть своей территории, чем когда-либо ранее.

Недавно РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС и Североатлантического альянса усилить помощь Украине.

Он также отметил, что отношения НАТО и России останутся напряженными даже в том случае, если война в Украине закончится.

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