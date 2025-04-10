ЕС и Китай договариваются о минимальных ценах на электромобили из КНР

Европейский Союз и Китай договорились рассмотреть возможность введения минимальных цен на электромобили китайского производства. Они могут заменить тарифы, которые ЕС ввел на электрокары в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Переговоры по ценам на электромобили уже начались. Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович в течение последних 24 часов провел разговор с министром торговли Китая Ван Вентао. В ходе него стороны согласились рассмотреть введение минимальных цен, отметил представитель Еврокомиссии.

В заявлении министерства торговли Китая говорится, что переговоры должны начаться "немедленно".

Ранее Шефчович отмечал, что любые минимальные цены должны быть такими же эффективными и подконтрольными, как и тарифы ЕС.

Повышение тарифов ЕС на китайские электромобили

ЕС повысил тарифы на электромобили китайского производства до 45,3% в октябре прошлого года. В то же время Брюссель и Пекин начали обсуждать возможность отмены этих тарифов в случае обязательств по минимальным ценам на импортируемые автомобили.

Текущие ставки европейских тарифов составляют:

17% для BYD;

18,8% для Geely;

35,3% для SAIC.

Все это в дополнение к стандартной импортной пошлине ЕС на авто в размере 10%.

Однако Еврокомиссия уже заявила, что готова продолжить переговоры с Китаем по альтернативе тарифам.

Reuters добавляет, что переговоры о потенциальном компромиссе в тарифах между Европой и КНР происходят на фоне того, что президент США Дональд Трамп начал новую торговую войну с рядом ближайших партнеров Америки, в частности с ЕС и Китаем.