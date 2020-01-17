В ЕС хотят временно запретить технологию распознавания лиц

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В ЕС опасаются, что собранную информацию могут использовать для слежения за европейцами

Европейская комиссия рассматривает меры по введению временного запрета на технологии распознавания лиц, используемые как государственными, так и частными субъектами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, в Европейском союзе опасаются, что собранную информацию могут использовать для слежения за европейцами

"Если эти планы будут реализованы, то в некоторых странах ЕС можно будет сбить текущие проекты введения искусственного интеллекта, в том числе желание Германии развернуть автоматическое распознавание лиц на 134 железнодорожных станциях и в 14 аэропортах. Франция также планирует создать правовую базу, позволяющую интегрировать системы видеонаблюдения с технологиями распознавания лиц", - говорится в сообщении.

Документ, который оказался в распоряжении Euractiv гласит, что использование технологии распознавания лица может быть запрещено в частных или государственных целях на определенный период (например, 3 - 5 лет).

Еврокомиссия предлагает пять общих вариантов возможного регулирования технологии распознавания лиц:

добровольная маркировка - компании, которые планируют использовать технологию распознавания лиц, добровольно заявляют о соблюдении определенных правил, после чего ЕС присваивает им специальную "марку" доверия;

секторальные требования для государственного управления и распознавания лиц - это направление касается сугубо использования технологии распознавания лиц в госструктурах, где предлагается адаптировать соответствующие положения Регламента об общей защите данных ЕС (2018);

введение законодательных ограничений только для тех случаев использования искусственного интеллекта, которые связаны с высоким уровнем риска - здравоохранение, транспорт, правоохранительная деятельность, судебная деятельность и тому подобное;

вопросы безопасности и ответственности - то есть защита прав людей вследствие кибератак, угроз персональным данным и т.д.;

управление - обязательства ввести на уровне ЕС эффективную систему внедрения принятых решений.

Отметим, технология распознавания лица (FaceID) широко распространена в смартфонах американской компании Apple.

Напомним, в октябре американская компания Google в Нью-Йорке представила фирменные смартфоны Pixel нового поколения, которые обладают похожей технологией.