В ЕС хотят временно запретить технологию распознавания лиц

В ЕС опасаются, что собранную информацию могут использовать для слежения за европейцами
Европейская комиссия рассматривает меры по введению временного запрета на технологии распознавания лиц, используемые как государственными, так и частными субъектами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Как отмечается, в Европейском союзе опасаются, что собранную информацию могут использовать для слежения за европейцами
"Если эти планы будут реализованы, то в некоторых странах ЕС можно будет сбить текущие проекты введения искусственного интеллекта, в том числе желание Германии развернуть автоматическое распознавание лиц на 134 железнодорожных станциях и в 14 аэропортах. Франция также планирует создать правовую базу, позволяющую интегрировать системы видеонаблюдения с технологиями распознавания лиц", - говорится в сообщении.
Документ, который оказался в распоряжении Euractiv гласит, что использование технологии распознавания лица может быть запрещено в частных или государственных целях на определенный период (например, 3 - 5 лет).
Еврокомиссия предлагает пять общих вариантов возможного регулирования технологии распознавания лиц:
Отметим, технология распознавания лица (FaceID) широко распространена в смартфонах американской компании Apple.
Напомним, в октябре американская компания Google в Нью-Йорке представила фирменные смартфоны Pixel нового поколения, которые обладают похожей технологией.