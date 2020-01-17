В ЄС хочуть тимчасово заборонити технологію розпізнавання лиця

В ЄС побоюються, що зібрану інформацію можуть використовувати для стеження за європейцями
Європейська комісія розглядає заходи щодо введення тимчасової заборони на технології розпізнавання осіб, використовувані як державними, так і приватними суб'єктами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Як зазначається, в Європейському союзі побоюються, що зібрану інформацію можуть використовувати для стеження за європейцями
"Якщо ці плани будуть реалізовані, то в деяких країнах ЄС можна буде збити поточні проекти введення штучного інтелекту, в тому числі бажання Німеччини розгорнути автоматичне розпізнавання осіб на 134 залізничних станціях і в аеропортах 14 Франція також планує створити правову базу, що дозволяє інтегрувати системи відеоспостереження з технологіями розпізнавання осіб", - йдеться в повідомленні.
Документ, який опинився в розпорядженні Euractiv свідчить, що використання технології розпізнавання особи може бути заборонено в приватних або державних цілях на певний період (наприклад, 3 - 5 років).
Єврокомісія пропонує п'ять загальних варіантів можливого регулювання технології розпізнавання осіб:
Зазначимо, технологія розпізнавання обличчя (FaceID) широко поширена в смартфонах американської компанії Apple.
Нагадаємо, в жовтні американська компанія Google в Нью-Йорку представила фірмові смартфони Pixel нового покоління, які володіють схожою технологією.