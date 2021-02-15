В ЕС хотят вакцинировать от COVID всех желающих до конца лета

Европейский союз рассчитывает до конца лета провести вакцинацию от COVID для всех желающих граждан стран-участниц. При этом на сегодня основная проблема заключается в недостаточных объемах производства вакцины.

Об этом в эфире BFMTV заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

По его словам, для того, чтобы вакцинировать всех до конца лета, Евросоюзу не нужно дополнительных закупок, поскольку в ближайшее время Европа будет располагать пятью различными препаратами.

"Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение", - заявил Бретон.

В то же время, по его мнению, основная проблема заключается в производстве, которое нужно увеличивать. Он добавил, что Европа должна стать ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.

