В ЄС хочуть вакцинувати від COVID усіх охочих до кінця літа

Європейський союз розраховує до кінця літа провести вакцинацію від COVID для всіх охочих громадян країн-учасниць. При цьому на сьогодні основна проблема полягає в недостатніх обсягах виробництва вакцини.

Про це в ефірі BFMTV заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон

За його словами, для того, щоб вакцинувати всіх до кінця літа, Євросоюзу не треба додаткових закупівель, оскільки найближчим часом Європа буде мати у своєму розпорядженні п'ять різних препаратів.

"Менш ніж за рік у нас буде п'ять вакцин, які працюють. Це велике наукове досягнення", - заявив Бретон.

У той же час, на його думку, основна проблема полягає в виробництві, яке треба збільшувати. Він додав, що Європа має стати провідним континентом у виробництві вакцин протягом 18 місяців.

