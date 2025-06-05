ЄС хотів би ввести нові санкції проти Росії одночасно з США, - президент Єврокомісії

В інтерв'ю Berlin Playbook Podcast президент Європейської комісії відзначила, що ЄС найбільше цікавлять питання санкцій проти російської енергетики та "висушування" джерел фінансування Росії.

Politico додає, що нові обмеження ЄС можуть торкнутись компаній, які пов'язані з двома газопроводами "Північний потік" між Росією та Німеччиною, а також зниження верхньої межі ціни на нафту.

Після зустрічі з сенатором-республіканцем Лінзі Грем, яка відбулась у понеділок, Урсула фон дер Ляєн привітала його плани продовжувати тиснути на Росію.

"Якщо американці вирішать ввести санкції, то 500-відсоткові мита будуть включені в цей пакет", - пояснила вона.

За словами речниці фон дер Ляєн Паули Пінью, тактика ЄС полягає у тому, щоб максимально координувати дії зі Штатами. Водночас ці дії не можуть бути ідентичними.