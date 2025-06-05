ЕС хотел бы ввести новые санкции против России одновременно с США, - президент Еврокомиссии

В интервью Berlin Playbook Podcast президент Европейской комиссии отметила, что ЕС больше всего интересуют вопросы санкций против российской энергетики и "высушивания" источников финансирования России.

Politico добавляет, что новые ограничения ЕС могут коснуться компаний, связанных с двумя газопроводами "Северный поток" между Россией и Германией, а также снижение верхней границы цены на нефть.

После встречи с сенатором-республиканцем Линзи Грэм, которая состоялась в понедельник, Урсула фон дер Ляйен приветствовала его планы продолжать давить на Россию.

"Если американцы решат ввести санкции, то 500-процентные пошлины будут включены в этот пакет", - пояснила она.

По словам пресс-секретаря фон дер Ляйен Паулы Пинью, тактика ЕС заключается в том, чтобы максимально координировать действия со Штатами. В то же время эти действия не могут быть идентичными.