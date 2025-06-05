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ЕС хотел бы ввести новые санкции против России одновременно с США, - президент Еврокомиссии

Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) готов ввести санкции против Российской Федерации (РФ) одновременно с Соединенными Штатами Америки (США), чтобы заставить Москву согласиться на мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует Politico.

В интервью Berlin Playbook Podcast президент Европейской комиссии отметила, что ЕС больше всего интересуют вопросы санкций против российской энергетики и "высушивания" источников финансирования России.

Politico добавляет, что новые ограничения ЕС могут коснуться компаний, связанных с двумя газопроводами "Северный поток" между Россией и Германией, а также снижение верхней границы цены на нефть.

После встречи с сенатором-республиканцем Линзи Грэм, которая состоялась в понедельник, Урсула фон дер Ляйен приветствовала его планы продолжать давить на Россию.

"Если американцы решат ввести санкции, то 500-процентные пошлины будут включены в этот пакет", - пояснила она.

По словам пресс-секретаря фон дер Ляйен Паулы Пинью, тактика ЕС заключается в том, чтобы максимально координировать действия со Штатами. В то же время эти действия не могут быть идентичными.

 

Санкции против России

После начала полномасштабной войны против Украины страны Запада ввели масштабные санкции против России. Ограничения коснулись различных сфер - финансовой, энергетической, военно-промышленной и технологической. Их цель - ослабить экономические возможности агрессора и усложнить продолжение военных действий.

20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России и уже начал работу над новыми ограничениями.

Между тем как отмечал спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, американские санкции против России также подготовлены, а Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

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