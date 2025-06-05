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ЄС хотів би ввести нові санкції проти Росії одночасно з США, - президент Єврокомісії

Четвер 05 червня 2025 11:15
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ЄС хотів би ввести нові санкції проти Росії одночасно з США, - президент Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) готовий запровадити санкції проти Російської Федерації (РФ) одночасно зі Сполученими Штатами Америки (США), щоб примусити Москву погодитись на мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яку цитує Politico.

В інтерв'ю Berlin Playbook Podcast президент Європейської комісії відзначила, що ЄС найбільше цікавлять питання санкцій проти російської енергетики та "висушування" джерел фінансування Росії.

Politico додає, що нові обмеження ЄС можуть торкнутись компаній, які пов'язані з двома газопроводами "Північний потік" між Росією та Німеччиною, а також зниження верхньої межі ціни на нафту.

Після зустрічі з сенатором-республіканцем Лінзі Грем, яка відбулась у понеділок, Урсула фон дер Ляєн привітала його плани продовжувати тиснути на Росію.

"Якщо американці вирішать ввести санкції, то 500-відсоткові мита будуть включені в цей пакет", - пояснила вона.

За словами речниці фон дер Ляєн Паули Пінью, тактика ЄС полягає у тому, щоб максимально координувати дії зі Штатами. Водночас ці дії не можуть бути ідентичними.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабної війни проти України країни Заходу запровадили масштабні санкції проти Росії. Обмеження торкнулися різних сфер - фінансової, енергетичної, військово-промислової та технологічної. Їхня мета - послабити економічні можливості агресора та ускладнити продовження воєнних дій.

20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії й вже почав роботу над новими обмеженнями.

Тим часом як відзначав спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, американські санкції проти Росії також підготовлені, а Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

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