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У ЄС хочуть запровадити санкції проти тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові, - ЗМІ

Фото: у ЕС хочуть запровадити санкції проти тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові (flick com libereurope)
Автор: Наталія Кава

У Європейському союзі планують ввести ряд санкцій у зв'язку з протестами в Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, Європейський союз вивчає можливості, які допоможуть запровадити санкції проти осіб та організацій,

Нагадаємо, 12 березня, у Молдові розпочалися протести, які організувала проросійська партія. Глава поліції Молдови Віорел Чернеуцяну розповів, що до цього причетна Росія.

Також ми писали, що, за словами голови молдавського парламенту Ігор Гросу, проросійська партія, яка організовує протести, хоче організувати держпереворот.

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