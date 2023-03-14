В ЕС хотят ввести санкции против дестабилизирующих ситуацию в Молдове, - СМИ

В Европейском союзе планируется ввести ряд санкций в связи с протестами в Молдавии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
По его словам, Европейский союз изучает возможности, которые помогут ввести санкции против лиц и организаций,
Напомним, 12 марта, в Молдове начались протесты, организованные пророссийской партией. Глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну рассказал, что к этому причастна Россия.
Также мы писали, что, по словам главы молдавского парламента Игорь Гросу, пророссийская партия, организующая протесты, хочет организовать госпереворот.
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