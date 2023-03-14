У ЄС хочуть запровадити санкції проти тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові, - ЗМІ

У Європейському союзі планують ввести ряд санкцій у зв'язку з протестами в Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, Європейський союз вивчає можливості, які допоможуть запровадити санкції проти осіб та організацій, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Про це недавно попросив Кишинів", - написав він.