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В ЕС хотят ввести санкции против дестабилизирующих ситуацию в Молдове, - СМИ

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Молдова, Вторник 14 марта 2023 21:57
В ЕС хотят ввести санкции против дестабилизирующих ситуацию в Молдове, - СМИ Фото: в ЕС хотят ввести санкции против дестабилизирующих ситуацию в Молдове (flick com libereurope)
Автор: Наталья Кава

В Европейском союзе планируется ввести ряд санкций в связи с протестами в Молдавии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, Европейский союз изучает возможности, которые помогут ввести санкции против лиц и организаций, пытающихся дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Об этом недавно попросил Кишинев", – написал он.

В ЕС хотят ввести санкции против дестабилизирующих ситуацию в Молдове, - СМИФото: скриншот с twitter.com/RikardJozwiak

Напомним, 12 марта, в Молдове начались протесты, организованные пророссийской партией. Глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну рассказал, что к этому причастна Россия.

Также мы писали, что, по словам главы молдавского парламента Игорь Гросу, пророссийская партия, организующая протесты, хочет организовать госпереворот.

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