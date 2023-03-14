В ЕС хотят ввести санкции против дестабилизирующих ситуацию в Молдове, - СМИ

В Европейском союзе планируется ввести ряд санкций в связи с протестами в Молдавии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, Европейский союз изучает возможности, которые помогут ввести санкции против лиц и организаций, пытающихся дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Об этом недавно попросил Кишинев", – написал он.