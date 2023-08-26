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В ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна, МЗС різко відреагувало

Субота 26 серпня 2023 16:53
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В ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна, МЗС різко відреагувало Фото: d ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна, МЗС різко відреагувало (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна, попри те, що це не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципам Єдиного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції", - заявив в МЗС.

Міністерство закликало керівництво ЄС, а також причетні країни, деякі з яких отримували фінансування відповідних секторів із бюджету союзу, знайти збалансоване рішення.

Як пише МЗС, сьогодні зміцнювати Єдиний ринок ЄС та протидіяти російським викликам можна лише в дусі солідарності.

Заборона на імпорт українського зерна

В травні поточного року ЄС дозволив п'ятьом сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Водночас транзит вантажів для експорту в інші країни було залишено.

Термін дії обмеження повинен завершитись 15 вересня, втім Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони до кінця поточного року.

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