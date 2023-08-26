ua en ru
Сб, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС хотят продлить запрет на импорт зерна, МИД резко отреагировал

Суббота 26 августа 2023 16:53
UA EN RU
В ЕС хотят продлить запрет на импорт зерна, МИД резко отреагировал Фото: d ЕС хотят продлить запрет на импорт зерна, МИД резко отреагировал (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия хотят продлить запрет на импорт украинского зерна, несмотря на то, что это не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципам Единого рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции", - заявил в МИД.

Министерство призвало руководство ЕС, а также причастные страны, некоторые из которых получали финансирование соответствующих секторов из бюджета союза, найти сбалансированное решение.

Как пишет МИД, сегодня укреплять Единый рынок ЕС и противодействовать российским вызовам можно только в духе солидарности.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае текущего года ЕС разрешил пяти соседним с Украиной странам запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. В то же время, транзит грузов для экспорта в другие страны был оставлен.

Срок действия ограничения должен завершиться 15 сентября, впрочем, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета до конца текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Румыния Венгрия Болгария Война в Украине
NEWS
Защищал Киев и добивался передачи F-16. Что известно о погибшем летчике "Джусе"
Защищал Киев и добивался передачи F-16. Что известно о погибшем летчике "Джусе"
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги