У ЄС хочуть продовжити санкції проти росіян та білорусів одразу до 2028 року

Литва пропонує продовжити дію національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі ще на два роки - до кінця 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Міністерство закордонних справ Литви підготувало законопроект, який передбачає продовження терміну дії обмежувальних заходів до 31 грудня 2027 року.
Раніше Сейм продовжував такі обмеження лише на рік, а термін дії нинішніх заходів спливає 2 травня 2026 року.
У відомстві пояснили, що цей крок дозволить Литві застосовувати власні санкції на додаток до загальноєвропейських та реагувати на загрози з боку держав-агресорів.
Нових обмежень запроваджувати не планують, а існуючий комплекс заходів вважають оптимальним.
"Ми пропонуємо продовжити термін дії закону та обмежувальних заходів, передбачивши продовження не на один рік, а до 31 грудня 2027 року. Така пропозиція не суперечила б принципу пропорційності й тому факту, що обмежувальні заходи є тимчасовими і підлягають перегляду", - зазначено у пояснювальній записці МЗС Литви.
Крім того, рішення Уряду дозволить заморожувати кошти й застосовувати секторальні обмеження навіть у разі, якщо санкції на рівні ЄС перестануть діяти.
"Комплекс обмежувальних заходів, встановлений законом, оцінюється як оптимальний та збалансований; перед існуючими загрозами ці заходи необхідні та доцільні", - наголосили у литовському зовнішньополітичному відомстві.
Наразі для громадян РФ та Білорусі у Литві передбачено низку суворих правил та заборон:
Нагадаємо, що країни Європейського союзу тривалий час узгоджували чергові обмеження проти Росії. Зокрема, Вільнюс застерігав союзників від поступок Москві та закликав зберігати принципову позицію щодо тиску на агресора.
Водночас ухвалений 21-й пакет санкцій ЄС вже спричинив серйозний скрутний стан для російського фінансового сектору. Нові обмеження практично заблокували проведення міжнародних грошових переказів з РФ та позбавили Кремль ключових важелів впливу у світовому спорті.