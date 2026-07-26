У ЄС хочуть продовжити санкції проти росіян та білорусів одразу до 2028 року

Деталі пропозиції

Міністерство закордонних справ Литви підготувало законопроект, який передбачає продовження терміну дії обмежувальних заходів до 31 грудня 2027 року.

Раніше Сейм продовжував такі обмеження лише на рік, а термін дії нинішніх заходів спливає 2 травня 2026 року.

У відомстві пояснили, що цей крок дозволить Литві застосовувати власні санкції на додаток до загальноєвропейських та реагувати на загрози з боку держав-агресорів.

Нових обмежень запроваджувати не планують, а існуючий комплекс заходів вважають оптимальним.

"Ми пропонуємо продовжити термін дії закону та обмежувальних заходів, передбачивши продовження не на один рік, а до 31 грудня 2027 року. Така пропозиція не суперечила б принципу пропорційності й тому факту, що обмежувальні заходи є тимчасовими і підлягають перегляду", - зазначено у пояснювальній записці МЗС Литви.

Крім того, рішення Уряду дозволить заморожувати кошти й застосовувати секторальні обмеження навіть у разі, якщо санкції на рівні ЄС перестануть діяти.

"Комплекс обмежувальних заходів, встановлений законом, оцінюється як оптимальний та збалансований; перед існуючими загрозами ці заходи необхідні та доцільні", - наголосили у литовському зовнішньополітичному відомстві.

Які обмеження вже діють

Наразі для громадян РФ та Білорусі у Литві передбачено низку суворих правил та заборон: