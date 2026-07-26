В ЕС хотят продлить санкции против россиян и белорусов сразу до 2028 года

Детали предложения

Министерство иностранных дел Литвы подготовило законопроект, предусматривающий продление срока действия ограничительных мер до 31 декабря 2027 года.

Ранее Сейм продлевал такие ограничения только на год, а срок действия нынешних мер истекает 2 мая 2026 года.

В ведомстве пояснили, что этот шаг позволит Литве применять собственные санкции в дополнение к общеевропейским и реагировать на угрозы со стороны государств-агрессоров.

Новые ограничения вводить не планируют, а существующий комплекс мер считают оптимальным.

"Мы предлагаем продлить срок действия закона и ограничительных мер, предусмотрев продление не на один год, а до 31 декабря 2027 года. Такое предложение не противоречило бы принципу пропорциональности и тому факту, что ограничительные меры являются временными и подлежат пересмотру", - говорится в пояснительной записке МИД Литвы.

Кроме того, решение Правительства позволит замораживать средства и применять секторальные ограничения даже в том случае, если санкции на уровне ЕС перестанут действовать.

"Комплекс ограничительных мер, установленный законом, оценивается как оптимальный и сбалансированный; перед существующими угрозами эти меры необходимы и целесообразны", - подчеркнули в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Какие ограничения уже действуют

Для граждан РФ и Беларуси в Литве предусмотрен ряд строгих правил и запретов: