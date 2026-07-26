В ЕС хотят продлить санкции против россиян и белорусов сразу до 2028 года

Литва предлагает продлить действие национальных санкций против граждан России и Беларуси еще на два года - до конца 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Министерство иностранных дел Литвы подготовило законопроект, предусматривающий продление срока действия ограничительных мер до 31 декабря 2027 года.
Ранее Сейм продлевал такие ограничения только на год, а срок действия нынешних мер истекает 2 мая 2026 года.
В ведомстве пояснили, что этот шаг позволит Литве применять собственные санкции в дополнение к общеевропейским и реагировать на угрозы со стороны государств-агрессоров.
Новые ограничения вводить не планируют, а существующий комплекс мер считают оптимальным.
"Мы предлагаем продлить срок действия закона и ограничительных мер, предусмотрев продление не на один год, а до 31 декабря 2027 года. Такое предложение не противоречило бы принципу пропорциональности и тому факту, что ограничительные меры являются временными и подлежат пересмотру", - говорится в пояснительной записке МИД Литвы.
Кроме того, решение Правительства позволит замораживать средства и применять секторальные ограничения даже в том случае, если санкции на уровне ЕС перестанут действовать.
"Комплекс ограничительных мер, установленный законом, оценивается как оптимальный и сбалансированный; перед существующими угрозами эти меры необходимы и целесообразны", - подчеркнули в литовском внешнеполитическом ведомстве.
Для граждан РФ и Беларуси в Литве предусмотрен ряд строгих правил и запретов:
Напомним, что страны Европейского союза долгое время согласовывали очередные ограничения против России. В частности, Вильнюс предостерег союзников от уступок Москве и призвал сохранять принципиальную позицию по давлению на агрессора.
В то же время принятый 21-й пакет санкций ЕС уже вызвал серьезное затруднение для российского финансового сектора. Новые ограничения практически заблокировали проведение международных денежных переводов из РФ и лишили Кремль ключевых рычагов влияния в мировом спорте.