В ЕС хотят продлить санкции против россиян и белорусов сразу до 2028 года
Литва предлагает продлить действие национальных санкций против граждан России и Беларуси еще на два года - до конца 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Детали предложения
Министерство иностранных дел Литвы подготовило законопроект, предусматривающий продление срока действия ограничительных мер до 31 декабря 2027 года.
Ранее Сейм продлевал такие ограничения только на год, а срок действия нынешних мер истекает 2 мая 2026 года.
В ведомстве пояснили, что этот шаг позволит Литве применять собственные санкции в дополнение к общеевропейским и реагировать на угрозы со стороны государств-агрессоров.
Новые ограничения вводить не планируют, а существующий комплекс мер считают оптимальным.
"Мы предлагаем продлить срок действия закона и ограничительных мер, предусмотрев продление не на один год, а до 31 декабря 2027 года. Такое предложение не противоречило бы принципу пропорциональности и тому факту, что ограничительные меры являются временными и подлежат пересмотру", - говорится в пояснительной записке МИД Литвы.
Кроме того, решение Правительства позволит замораживать средства и применять секторальные ограничения даже в том случае, если санкции на уровне ЕС перестанут действовать.
"Комплекс ограничительных мер, установленный законом, оценивается как оптимальный и сбалансированный; перед существующими угрозами эти меры необходимы и целесообразны", - подчеркнули в литовском внешнеполитическом ведомстве.
Какие ограничения уже действуют
Для граждан РФ и Беларуси в Литве предусмотрен ряд строгих правил и запретов:
- Визы и электронное резидентство - прекращен прием заявлений на шенгенские и национальные визы (за исключением случаев при посредничестве МИД), а также на получение статуса е-резидента.
- Вид на жительство - россиянам запрещено выдавать виды на жительство, если у них нет действующей визы или вида на жительство в другой стране ЕС.
- Проверки на границе - относительно россиян (и частично белорусов) применяется дополнительная детальная проверка на границе по поводу угроз национальной безопасности.
- Недвижимость и финансы - действует запрет для россиян без вида на жительство покупать недвижимость. Также запрещено ввозить и вывозить наличную гривну и импортировать российские и белорусские сельхозпродукты и корма.
- Аннулирование разрешений - граждане РФ теряют временный вид на жительство, если в течение последних трех месяцев более одного раза выезжали в РФ или Белоруссию (кроме перевозчиков и уважительных причин).
Санкции ЕС против РФ
Напомним, что страны Европейского союза долгое время согласовывали очередные ограничения против России. В частности, Вильнюс предостерег союзников от уступок Москве и призвал сохранять принципиальную позицию по давлению на агрессора.
В то же время принятый 21-й пакет санкций ЕС уже вызвал серьезное затруднение для российского финансового сектора. Новые ограничения практически заблокировали проведение международных денежных переводов из РФ и лишили Кремль ключевых рычагов влияния в мировом спорте.