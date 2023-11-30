У ЄС хочуть пом'якшити заборону на реекспорт до Росії у новому пакеті санкцій, - Reuters

Як розповіли агентству шість джерел, деякі держави-члени ЄС вважають, що нова пропозиція "заходить надто далеко" і матиме "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС і, зрештою, не досягне своєї мети".

Які саме країни хочуть пом'якшити обмеження на реекспорт – не розкривається.

На зустрічі послів цього тижня представники країн Євросоюзу заявили, що стаття 12-а пропозиції, яка отримала назву "Положення про заборону Росії", потенційно може "створити хаос для європейських компаній у всьому світі", сказали журналістам джерела, знайомі з перебігом обговорень.

На зустрічі було озвучено пропозиції, згідно з якими експортери ЄС будуть змушені запровадити заборону на реекспорт до Росії всіх товарів, включених до списку митних кодів Комісії, що охоплює більше предметів повсякденного використання, ніж товари військового призначення.

У вівторок версію проекту доповнили пунктом, який виключає використання санкціонованих товарів для особистого користування з цього останнього пакету, оскільки це стало "джерелом зловживань на кордонах Росії та ЄС з моменту набуття чинності попередніми пакетами", йдеться у публікації.

Як приклад наводилися випадки вилучення митниками на кордоні між РФ та ЄС таких речей, як зубна паста. Не підтримувалася також заборона на будь-які перекази коштів російськими юр- та фізособами або громадянами РФ, які проживають у Росії, за межі Євросоюзу без дозволу ЄС - такі обмеження на зустрічі називали "безглуздо обтяжливими".

Також Reuters пише, що ключові елементи запропонованого пакету санкцій - про непряму заборону на імпорт російських алмазів і зміни щодо кращої реалізації обмеження цін на нафту з РФ, встановлену "Великою сімкою" - на цій зустрічі активно не обговорювалися.

Зазначається, що цей новий санкційний пакет ЄС - 12-й за рахунком з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України - також спрямований на закриття додаткових лазівок в обході введених обмежень.

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо більш ніж 120 фізичних та юридичних осіб за їх роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.