В ЕС хотят смягчить запрет на реэкспорт в Россию в новом пакете санкций, - Reuters

Как рассказали агентству шесть источников, некоторые государства-члены ЕС считают, что новое предложение "заходит слишком далеко" и будет иметь "неприятные последствия для глобальной торговли ЕС и, в конечном итоге, не достигнет своих целей".

Какие именно страны хотят смягчить ограничения на реэкспорт - не раскрывается.

На встрече послов на этой неделе представители стран Евросоюза заявили, что статья 12-я предложения, получившего название "Положение о запрете России", потенциально может "создать хаос для европейских компаний во всем мире", сказали журналистам источники, знакомые с ходом обсуждений.

На встрече были озвучены предложения, согласно которым экспортеры ЕС будут вынуждены ввести запрет на реэкспорт в Россию всех товаров, включенных в список таможенных кодов Комиссии, который охватывает больше предметов повседневного использования, чем товары военного назначения.

Во вторник версию проекта дополнили пунктом, исключающим использование санкционированных товаров для личного пользования из этого последнего пакета, поскольку это стало "источником злоупотреблений на границах России и ЕС с момента вступления в силу предыдущих пакетов", говорится в публикации.

В качестве примера приводились случаи изъятия таможенниками на границе между РФ и ЕС таких вещей, как зубная паста. Не поддерживался также запрет на любые переводы средств российскими юр- и физлицами или гражданами РФ, проживающими в России, за пределы Евросоюза без разрешения ЕС - такие ограничения на встрече называли "бессмысленно обременительными".

Также Reuters пишет, что ключевые элементы предлагаемого пакета санкций - о косвенном запрете на импорт российских алмазов и изменения о лучшей реализации ограничения цен на нефть из РФ, установленном "Большой семеркой" - на этой встрече активно не обсуждались.

Отмечается, что данный новый санкционный пакет ЕС - 12-й по счету с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины - также направлен на закрытие дополнительных лазеек в обходе введенных ограничений.

12-й пакет санкций ЕС против России

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия представила Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.