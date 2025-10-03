У ЄС хочуть передати Raiffeisen 2 млрд євро Дерипаски для компенсації збитків у Росії, - FT

Як повідомили європейські чиновники, йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag. Raiffeisen був змушений виплатити в Росії штраф на суму 2 млрд євро за рішенням суду на користь компанії, пов'язаної з Дерипаскою. Тепер ЄС обговорює, як компенсувати ці втрати.

Санкції проти Дерипаски раніше були введені через його підтримку "військово-промислового комплексу Росії". Однак новий проєкт санкційного пакета передбачає розморожування частини активів.

Побоювання в Брюсселі

Деякі європейські дипломати побоюються, що такий крок легітимізує російські суди. Вони попереджають, що це може створити прецедент, який дасть змогу іншим олігархам обходити санкції через суди та конфіскацію активів.

"Це може стати зручним прецедентом для російських структур, щоб опосередковано повертати заморожені кошти", - заявив один із дипломатів. Інший зазначив, що це фактично "оплата за ризик", який взяв на себе Raiffeisen, продовживши роботу на Росії.

Позиція країн ЄС

Ініціатива про розморожування активів була запропонована Австрією. Але низка країн ЄС готується заперечити проти такого рішення на зустрічі послів. Обговорення нового пакета санкцій заплановано на п'ятницю.

Raiffeisen залишається найбільшим західним банком, що продовжує роботу в Росії після вторгнення в Україну 2022 року. Незважаючи на тиск регуляторів, банк поки відмовляється піти з ринку.

Судові тяжби та заморожені акції

Раніше Raiffeisen і Дерипаска намагалися організувати обмін активами, щоб розморозити 24% акцій Strabag, які перебувають під санкціями. Але угода не відбулася через ризик обходу обмежень.

Пізніше компанія Rasperia, пов'язана з Дерипаскою, виграла суд у Росії, де Raiffeisen зобов'язали виплатити компенсацію і передати акції. Австрійський банк заявив, що це рішення "не має сили в Австрії", а активи залишаються під заморожуванням у ЄС.

Наразі обговорювана в Брюсселі пропозиція фактично прирівняла б рішення російського суду до чинного в ЄС і дала змогу Raiffeisen отримати акції Strabag.