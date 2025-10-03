В ЕС хотят передать Raiffeisen 2 млрд евро Дерипаски для компенсации ущерба в России, - FT

Как сообщили европейские чиновники, речь идет о пакете акций строительной компании Strabag. Raiffeisen был вынужден выплатить в России штраф на сумму 2 млрд евро по решению суда в пользу компании, связанной с Дерипаской. Теперь ЕС обсуждает, как компенсировать эти потери.

Санкции против Дерипаски ранее были введены из-за его поддержки "военно-промышленного комплекса России". Однако новый проект санкционного пакета предусматривает разморозку части активов.

Опасения в Брюсселе

Некоторые европейские дипломаты опасаются, что такой шаг легитимизирует российские суды. Они предупреждают, что это может создать прецедент, позволяющий другим олигархам обходить санкции через суды и конфискацию активов.

"Это может стать удобным прецедентом для российских структур, чтобы косвенно возвращать замороженные средства", - заявил один из дипломатов. Другой отметил, что это фактически "оплата за риск", который взял на себя Raiffeisen, продолжив работу на России.

Позиция стран ЕС

Инициатива о разморозке активов была предложена Австрией. Но ряд стран ЕС готовится возразить против такого решения на встрече послов. Обсуждение нового пакета санкций намечено на пятницу.

Raiffeisen остается крупнейшим западным банком, продолжающим работу на России после вторжения в Украину в 2022 году. Несмотря на давление регуляторов, банк пока отказывается уйти с рынка.

Судебные тяжбы и замороженные акции

Ранее Raiffeisen и Дерипаска пытались организовать обмен активами, чтобы разморозить 24% акций Strabag, находящихся под санкциями. Но сделка не состоялась из-за риска обхода ограничений.

Позднее компания Rasperia, связанная с Дерипаской, выиграла суд в России, где Raiffeisen обязали выплатить компенсацию и передать акции. Австрийский банк заявил, что это решение "не имеет силы в Австрии", а активы остаются под заморозкой в ЕС.

Сейчас обсуждаемое в Брюсселе предложение фактически приравняло бы решение российского суда к действующему в ЕС и позволило Raiffeisen получить акции Strabag.