В ЄС хочуть активізувати процес повернення незаконних мігрантів в їхні країни, - Reuters

В 2022 році більше 330 тисяч людей перетнули кордони ЄС незаконно, що є найвищим показником з 2016 року. Данія, Нідерланди та Латвія були в числі країн, які вважають за необхідне посилити тиск за допомогою віз стосовно близько 20 країн, які не співпрацюють з ЄС в питанні повернення своїх громадян. Серед цих країн є Ірак та Сенегал.

"У нас різко збільшилась кількість нелегальних мігрантів. Також у нас дуже низький рівень повернення назад, і я бачу, що ми можемо досягти в цьому питанні значного прогресу", - заявила європейська комісар з внутрішніх справ Йлва Йоханссон.

В ЄС зазначають, що тільки близько 20% нелегальних мігрантів повертаються назад, інші ж залишаються в країнах союзу.

Однак в ЄС немає єдності стосовно шляхів вирішення цього питання, так як деякі країни виступають проти радикальних дій стосовно мігрантів.