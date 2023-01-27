UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС хочуть активізувати процес повернення незаконних мігрантів в їхні країни, - Reuters

Фото: в ЄС хочуть активніше повертати нелегальних мігрантів додому (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністри Європейського союзу обговорювали можливості для більш активного повернення нелегальних мігрантів назад в їхні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В 2022 році більше 330 тисяч людей перетнули кордони ЄС незаконно, що є найвищим показником з 2016 року. Данія, Нідерланди та Латвія були в числі країн, які вважають за необхідне посилити тиск за допомогою віз стосовно близько 20 країн, які не співпрацюють з ЄС в питанні повернення своїх громадян. Серед цих країн є Ірак та Сенегал.

"У нас різко збільшилась кількість нелегальних мігрантів. Також у нас дуже низький рівень повернення назад, і я бачу, що ми можемо досягти в цьому питанні значного прогресу", - заявила європейська комісар з внутрішніх справ Йлва Йоханссон.

В ЄС зазначають, що тільки близько 20% нелегальних мігрантів повертаються назад, інші ж залишаються в країнах союзу.

Однак в ЄС немає єдності стосовно шляхів вирішення цього питання, так як деякі країни виступають проти радикальних дій стосовно мігрантів.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року Болгарія затримала 70 людей, яких підозрюють в незаконному перетині кордону. Деяких з них доставили в лікарню через виснаження.

За день до цього два рятувальних судна пришвартувалися в італійських портах поблизу Неаполя та на півдні Італії і близько 500 мігрантів висадилися на берег попри урядові заборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз