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В ЕС хотят активизировать процесс возвращения незаконных мигрантов в их страны, - Reuters

Фото: в ЕС хотят активнее возвращать нелегальных мигрантов домой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министры Европейского союза обсуждали возможности более активного возвращения нелегальных мигрантов обратно в их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 2022 году более 330 тысяч человек пересекли границы ЕС незаконно, что является самым высоким показателем с 2016 года. Дания, Нидерланды и Латвия были в числе стран, считающих необходимым усилить давление с помощью виз в отношении около 20 стран, не сотрудничающих с ЕС в вопросе возвращения своих граждан. Среди этих стран есть Ирак и Сенегал.

"У нас резко увеличилось количество нелегальных мигрантов. Также у нас очень низкий уровень возвращения назад, и я вижу, что мы можем добиться в этом вопросе значительного прогресса", - заявила европейская комиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон.

В ЕС отмечают, что только около 20% нелегальных мигрантов возвращаются обратно, а остальные остаются в странах союза.

Однако у ЕС нет единства относительно путей решения этого вопроса, так как некоторые страны выступают против радикальных действий в отношении мигрантов.

Напомним, что в декабре 2022 года Болгария задержала 70 человек, подозреваемых в незаконном пересечении границы. Некоторых из них доставили в больницу из-за истощения.

Днем ранее два спасательных судна пришвартовались в итальянских портах близ Неаполя и на юге Италии и около 500 мигрантов высадились на берег несмотря на правительственные запреты.

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Евросоюз