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В ЄС хочуть активізувати процес повернення незаконних мігрантів в їхні країни, - Reuters

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ЄС, П'ятниця 27 січня 2023 01:57
В ЄС хочуть активізувати процес повернення незаконних мігрантів в їхні країни, - Reuters Фото: в ЄС хочуть активніше повертати нелегальних мігрантів додому (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністри Європейського союзу обговорювали можливості для більш активного повернення нелегальних мігрантів назад в їхні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В 2022 році більше 330 тисяч людей перетнули кордони ЄС незаконно, що є найвищим показником з 2016 року. Данія, Нідерланди та Латвія були в числі країн, які вважають за необхідне посилити тиск за допомогою віз стосовно близько 20 країн, які не співпрацюють з ЄС в питанні повернення своїх громадян. Серед цих країн є Ірак та Сенегал.

"У нас різко збільшилась кількість нелегальних мігрантів. Також у нас дуже низький рівень повернення назад, і я бачу, що ми можемо досягти в цьому питанні значного прогресу", - заявила європейська комісар з внутрішніх справ Йлва Йоханссон.

В ЄС зазначають, що тільки близько 20% нелегальних мігрантів повертаються назад, інші ж залишаються в країнах союзу.

Однак в ЄС немає єдності стосовно шляхів вирішення цього питання, так як деякі країни виступають проти радикальних дій стосовно мігрантів.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року Болгарія затримала 70 людей, яких підозрюють в незаконному перетині кордону. Деяких з них доставили в лікарню через виснаження.

За день до цього два рятувальних судна пришвартувалися в італійських портах поблизу Неаполя та на півдні Італії і близько 500 мігрантів висадилися на берег попри урядові заборони.

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