В ЕС хотят активизировать процесс возвращения незаконных мигрантов в их страны, - Reuters
Министры Европейского союза обсуждали возможности более активного возвращения нелегальных мигрантов обратно в их страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В 2022 году более 330 тысяч человек пересекли границы ЕС незаконно, что является самым высоким показателем с 2016 года. Дания, Нидерланды и Латвия были в числе стран, считающих необходимым усилить давление с помощью виз в отношении около 20 стран, не сотрудничающих с ЕС в вопросе возвращения своих граждан. Среди этих стран есть Ирак и Сенегал.
"У нас резко увеличилось количество нелегальных мигрантов. Также у нас очень низкий уровень возвращения назад, и я вижу, что мы можем добиться в этом вопросе значительного прогресса", - заявила европейская комиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон.
В ЕС отмечают, что только около 20% нелегальных мигрантов возвращаются обратно, а остальные остаются в странах союза.
Однако у ЕС нет единства относительно путей решения этого вопроса, так как некоторые страны выступают против радикальных действий в отношении мигрантов.
Напомним, что в декабре 2022 года Болгария задержала 70 человек, подозреваемых в незаконном пересечении границы. Некоторых из них доставили в больницу из-за истощения.
Днем ранее два спасательных судна пришвартовались в итальянских портах близ Неаполя и на юге Италии и около 500 мигрантов высадились на берег несмотря на правительственные запреты.
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