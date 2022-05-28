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ЕС хочет отправить военно-морскую миссию для сопровождения зерна из Украины, - El Pais

Фото: ЕС хочет отправить военно-морскую миссию для сопровождения зерна из Украины (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз рассматривает вопрос введения военно-морской миссии для безопасного вывоза украинского зерна с Черного моря, экспорт которого блокируют российские оккупанты. Ее могут организовать из Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как информирует издание, ссылаясь на европейские источники, этот вопрос будут поднимать на саммите ЕС, который начнется в понедельник в Брюсселе.

В частности, будет затронут вопрос роста риска голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Брюссель опасается голода в странах, которые зависят от пшеницы, заблокированной Россией в украинских судах и портах. В Евросоюзе обсуждается возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через Черное море. В частности, вывоз может быть реализован из Одессы", - пишет газета.

При этом, как отмечают в издании, одна из трудностей при реализации такой миссии заключается в том, чтобы открыть проход европейским судам в порт Одессы, что регулируется Конвенцией Монтре, за исполнением статей которой следит Турция.

Впрочем, источник газеты утверждает, что Турция может дать разрешение на проход европейских кораблей, поскольку речь идет о гуманитарной миссии.

Напомним, недавно Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и прочего продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции.

При этом украинские силы объясняют, что открытие россиянами в Черном море якобы гуманитарных коридоров в украинские порты можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям РФ к территории Украины.

В Офисе президента считают, что единственный формат разблокировки украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.

Добавим, по состоянию на начало мая в украинских портах российскими оккупантами было заблокировано почти 25 млн тонн зерна.

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