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РФ заявила о гумкоридорах в море. Военные раскрыли возможные намерения россиян

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 17:21
РФ заявила о гумкоридорах в море. Военные раскрыли возможные намерения россиян Фото: корабли ВМС (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Открытие россиянами в Черном море якобы гуманитарных коридоров к украинским портам можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям РФ к территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"На море российское Минобороны имитирует бурную деятельность по организации так называемых гуманитарных коридоров для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов. При этом ту самую контртеррористическую операцию, что провозгласили оккупанты в украинском территориальном море в начале марта, они так и не завершили до сих пор. Минирование моря также остается открытым вопросом", - говорится в сообщении командования.

Поэтому, попытки сыграть на гуманности, считают украинские защитники, на самом деле может быть ничем иным как возможностью приблизиться к украинскому берегу под прикрытием гражданских судов, а затем выстроить военным кораблям из них щит от украинских средств поражения.

"Доверия стране и армии, где не соблюдаются законы и правила войны не общаются со здравым смыслом нет. Пребывание ракетных кораблей в море, готовности стратегической авиации и применение береговых ракетных комплексов из Крыма оставляет вероятность ракетных ударов на высоком уровне", - говорят в ОК "Юг".

Напомним, Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и прочего продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции.

Также Власти РФ в среду, 25 мая, откроет гуманитарный коридор для иностранных судов из порта оккупированного Мариуполя.

При этом российская армия проводит минирование на побережье Каховского водохранилища.

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