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ЄС хоче використати заморожені активи Росії на відновлення України

Фото: голова Євроради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз має намір використати заморожені активи Росії для витрат на відновлення України. Готуються необхідні пропозиції щодо використання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Євроради Шарля Мішеля.

Лідери країн союзу доручили Єврокомісії підготувати необхідні пропозиції щодо використання грошей Росії. Мішель зазначив, що ЄС має ставитися до російських активів як до інструменту для відновлення України.

"Єврорада закликала Європейську комісію подати пропозиції щодо використання заморожених коштів для підтримки відновлення України відповідно до права ЄС та міжнародного права", - додав Мішель.

Нагадаємо, що до кінця року має з'явитися реальний механізм передачі заморожених активів Росії, незабаром з’являться реальні рішення конфіскації.

Раніше стало відомо, що ЄС розробляє схему передачі активів РФ на відновлення України.

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Російська ФедераціяЕвросоюзШарль МишельВійна в Україні