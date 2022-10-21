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ЕС хочет использовать замороженные активы России на восстановление Украины

Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз намерен использовать замороженные активы России для расходов по восстановлению Украины. Готовятся необходимые предложения по использованию денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

Лидеры стран союза поручили Еврокомиссии подготовить необходимые предложения по использованию денег России. Мишель отметил, что ЕС должен относиться к российским активам как к инструменту восстановления Украины.

"Евросовет призвал Европейскую комиссию подать предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом", - добавил Мишель.

Напомним, что до конца года должен появиться реальный механизм передачи замороженных активов России, в скором времени появятся реальные решения по конфискации.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает схему передачи активов РФ на восстановление Украины.

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Российская ФедерацияЕвросоюзШарль МишельВойна в Украине