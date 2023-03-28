ЄС хоче розробити багатомовний штучний інтелект для своїх оборонних потреб, - Euractiv
Держави-члени ЕС прагнуть розробити багатомовний діалоговий штучний інтелект для своїх оборонних потреб
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Цей захід заплановано у проекті робочої програми Європейського оборонного фонду на 2023 рік, програма оборонних досліджень та розробок блоку, яка офіційно буде опублікована 29 березня.
"Гнучкі та надійні технології людської мови для оборони будуть спрямовані на задоволення потреб збройних сил держав-членів у транскрипції, перекладі та взаємодії різними мовами за допомогою інструменту на базі штучного інтелекту", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що цифровізація поля бою призводить до дедалі більш складних інтерфейсів користувача і постійного збільшення обсягів мовних даних для обробки. Ця потреба є особливо актуальною, оскільки держави-члени беруть участь у міжнародних або багатонаціональних операціях по всьому світу за участю кількох країн та мов, прагнучи при цьому забезпечити найкраще спілкування, щоб уникнути затримок чи непорозумінь.
Нагадаємо, що члени Євросоюзу мають намір збільшити свої оборонні витрати до 2025 року на 70 млрд євро.
До цього повідомлялось, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення видатків на оборону в найближчі два роки на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6 мільярдів доларів).
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