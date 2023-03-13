ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через вторгнення РФ в Україну. Британія суттєво збільшить свої витрати на оборону

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 05:17
Через вторгнення РФ в Україну. Британія суттєво збільшить свої витрати на оборону Фото: Британія суттєво збільшить свої витрати на оборону (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення видатків на оборону в найближчі два роки на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6 мільярдів доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За інформацією газети, британські витрати на оборону в 2021-2022 роках становили 71,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Уточнюється, що додаткові 5 мільярдів фунтів стерлінгів дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП (2020 року цей показник становив 2%).

У канцелярї глави уряду вказали, що пункт про збільшення військового бюджету буде відображено в оновленій версії Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики Сполученого Королівства, яку опублікують 13 березня.

До слова, 3 мільярда фунтів будуть спрямовані на розвиток ядерних сил стримування, а частина суми, що залишилася, піде на заповнення запасів переданих Україні боєприпасів і озброєнь.

"Документ відповідає на геополітичні загрози, що виникають унаслідок війни РФ проти України та економічного примусу з боку Китаю", - додають у заяві.

Нагадаємо, Сунак розповів, що Британія може зробити для перемоги України у війні, яку розв'язала Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації