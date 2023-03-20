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Країни ЄС хочуть збільшити свої оборонні витрати до 2025 року на 70 млрд євро

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Понеділок 20 березня 2023 17:01
Країни ЄС хочуть збільшити свої оборонні витрати до 2025 року на 70 млрд євро Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Члени Євросоюзу мають намір збільшити свої оборонні витрати до 2025 року на 70 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт про хід реалізації Стратегічного компаса з безпеки та оборони ЄС.

Витрати мають збільшитися на одну третину. 2021 року на них закладали 214 млрд євро.

"Країни ЄС збільшують свої оборонні витрати та інвестиції. Після початку війни РФ проти України всі країни ЄС оголосили про збільшення витрат, які, за оцінками, додатково принесуть 70 млрд євро у 2025 році", - йдеться у звіті.

Ще у грудні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що військові витрати країн ЄС зростають протягом останніх 7 років.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення видатків на оборону в найближчі два роки на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6 мільярдів доларів).

До Конгресу США направлено проект оборонного бюджету на наступний, 2024 фінансовий рік, у розмірі 886 мільярдів доларів. Він передбачає підвищення заробітної плати військовослужбовців на 5,2% та найбільші за всю історію асигнування на дослідження та розробки.

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