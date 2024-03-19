ЄС не хоче публічно працювати над вступом України, Politico дізналось причину

На думку фермерів, вони застрягли в програшній битві через конкуренцію з дешевим імпортом з-поза меж ЄС, а також шоковані високими цінами за пальне й екологічними нормами Брюсселя.

Тим часом європейські лідери йдуть на поступки, аби заспокоїти фермерів та зводять до мінімуму розмови про розширення блоку, особливо коли до виборів в ЄС залишилось лише 3 місяці.

За словами деяких офіційних осіб союзу, вони бажають тримати в таємниці роботу з підготовки до остаточної інтеграції України, Молдови, а також ряду країн Західних Балкан через те, що це матиме побічні ефекти для фермерів.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це (розширення, - ред.) перед європейськими виборами. Розмови про зменшення субсидій для європейських фермерів - це не те, що ви хотіли б помістити на гасла вашої кампанії - або дати як виборчу амуніцію ультраправим", - заявив один з чиновників ЄС.

Тим часом

Геркулесове завдання

Завдання щодо інтеграції України є "геркулесовим". Зруйнована війною країна стане найбільшою територією блоку, а Київ мав би значний вплив у Європарламенті та Раді ЄС.

Україна, коли стане членом блоку, матиме один із найнижчих ВВП, що створило б серйозне навантаження на політику згуртованості блоку. Інтеграції України означала б, що протягом семи років в доведеться платити більше і отримувати менше".

"Блок вирішив, що підготовка до остаточної інтеграції України, Молдови, Грузії та шести країн Західних Балкан має здійснюватися всередині країни, а не на очах громадськості", - додає видання.

Politico відзначає, що під час найближчого саміту європейські лідери майже не торкнуться теми розширення блоку й планують просто "підвести підсумки" щодо майбутніх задач.

Вибори в ЄС

Очікувалось, що Комісія опублікує повідомлення щодо реформи перед розширення ще наприкінці лютого, але цього не сталось. За словами інших чиновників ЄС, проєкт був сильно пом'якшений.

"Ви можете відчути велику нервозність щодо цього документа в рядах Комісії. Звичайно, передвиборчий період не допомагає", - відзначив один з дипломатів.

За словами інших офіційних осіб, справжні дебати щодо розширення розпочнуться вже після європейських виборів. Наприкінці червня європейські лідери підпишуть так званий стратегічний порядок денний наступної Єврокомісії, зокрема, внутрішньоєвропейську реформу. Зокрема очікується, що Польща, яке перейме ротаційне головування в Раді ЄС у 2025 році, почне закладати основу для розширення.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині";

"Краківець".

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".