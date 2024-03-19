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ЕС не хочет публично работать над вступлением Украины, Politico узнало причину

Фото: ЕС не хочет публично работать над вступлением Украины, Politico узнала причину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз пока не хочет публично говорить о принятии новых членов на фоне протестов со стороны фермеров, а также предстоящих выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По мнению фермеров, они застряли в проигрышной битве из-за конкуренции с дешевым импортом из-за пределов ЕС, а также шокированы высокими ценами за топливо и экологическими нормами Брюсселя. 

Тем временем европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить фермеров и сводят к минимуму разговоры о расширении блока, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего 3 месяца.

По словам некоторых официальных лиц союза, они желают держать в тайне работу по подготовке к окончательной интеграции Украины, Молдовы, а также ряда стран Западных Балкан из-за того, что это будет иметь побочные эффекты для фермеров. 

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом (расширение, - ред.) перед европейскими выборами. Разговоры об уменьшении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы поместить на лозунги вашей кампании - или дать в качестве избирательной амуниции ультраправым", - заявил один из чиновников ЕС. 

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая планирует возглавить действующую должность во второй раз, пообещала подготовить блок для Украины. Во время речи в сентябре 2023 года она заявила, что этот вопрос важно решить "сегодня, если мы хотим быть готовыми к завтрашнему дню" и призвала Европу "думать масштабно и создать собственную судьбу". 

Геркулесовая задача 

Задача по интеграции Украины является "геркулесовой". Разрушенная войной страна станет самой большой территорией блока, а Киев имел бы значительное влияние в Европарламенте и Совете ЕС. 

Украина, когда станет членом блока, будет иметь один из самых низких ВВП, что создало бы серьезную нагрузку на политику сплоченности блока. Интеграция Украины означала бы, что в течение семи лет в страну будет поступать около 186 миллиардов евро средств ЕС. Это, со своей стороны означало бы, что всем остальным странам блока "придется платить больше и получать меньше". 

"Блок решил, что подготовка к окончательной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Западных Балкан должна осуществляться внутри страны, а не на глазах общественности", - добавляет издание. 

Politico отмечает, что во время ближайшего саммита европейские лидеры почти не коснутся темы расширения блока и планируют просто "подвести итоги" относительно будущих задач. 

Выборы в ЕС 

Ожидалось, что Комиссия опубликует сообщение о реформе перед расширением еще в конце февраля, но этого не произошло. По словам других чиновников ЕС, проект был сильно смягчен. 

"Вы можете почувствовать большую нервозность относительно этого документа в рядах Комиссии. Конечно, предвыборный период не помогает", - отметил один из дипломатов. 

По словам других официальных лиц, настоящие дебаты по расширению начнутся уже после европейских выборов. В конце июня европейские лидеры подпишут так называемую стратегическую повестку дня следующей Еврокомиссии, в частности, внутриевропейскую реформу. В частности ожидается, что Польша, которая примет ротационное председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".

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Евросоюз